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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

22.12.2023 00:57 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında alınan şok mağlubiyetin ardından bu kararı verdi. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, Alanyaspor maçının ardından acil olarak toplanarak Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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