YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

20.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Malmö maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile deplasmanda oynanan maçın son 25 dakikasında iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 3-1'lik skoru hak etmediklerini ifade etti.

Malmö'nün iyi bir takım ve müthiş bir taraftara sahip olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

“Taraftarlarıyla üstümüze baskı kurdular. Son zamanlarda çok kolay gol yemeye başladık. O golleri yemememiz gerekiyordu. Maçın ilk yarısı orada bitti, ikinci yarısı Sivas'ta oynanacak. Bizim onlara karşı pozisyona girmeme ihtimalimiz yok. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın yüzde 99'u tam hazır değil. Mecburen oynatmak zorunda kaldık. Eğer onlar hazırlık döneminde takıma katılmış olsalardı farklı bir takım olabilirdik. Şu an 2 transfere ihtiyacımız var. Onlar da geldiği zaman takım gerçek yerine ulaşacaktır. Daha iyi olacağız."

Malmö ve ligdeki Alanyaspor maçlarının çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Alanyaspor maçını da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacak. Alanyaspor lige de iyi başladı." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, her zaman taraftar desteğine dikkati çektiğine değinerek, "Taraftarın ne olursa olsun maçlara gelip takımı desteklemesi gerekiyor. Maç kazanacaksak taraftarımızın desteğiyle kazanacağız. Taraftarlarımızı Alanyaspor ve Malmö maçlarına bekliyoruz. İkisini de kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Mutlaka stadyumda olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:41
Öğle
12:40
İkindi
16:26
Akşam
19:30
Yatsı
20:56
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.