Rize, Artvin ve Trabzon'da "Koruyucu Aile Günü" yürüyüşü düzenlendi

RİZE (AA) - Rize, Artvin ve Trabzon'da "Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve çeşitli etkinlikler organize edildi.

Rize'de, Sahil Camisi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İdris Altuntaş ve diğer ilgililer katıldı.

Altuntaş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, uygulamaya konulan koruyucu aile hizmeti kapsamında Rize'de 19 ailenin 23 çocuğun bakımını sağladığını, 10 ailenin ise koruyucu aile olmak için sıra beklediğini söyledi.

Altuntaş, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

- Artvin

Artvin'deki "Koruyucu Aile Günü" etkinliği ise Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Koruyucu aile ve çocuklara yönelik, İl Özel İdare Sosyal Tesislerinde organize edilen programa Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk da katıldı.

Doruk, özel ve anlamlı bir günde çocuklarla ve aileleriyle birlikte olmaktan kıvanç duyduğunu belirterek, "Burada büyük bir aileyiz. İnşallah bu büyük aile daha da büyür." dedi.

Koruyucu aileler adına konuşan Fatma Ok, 11 yıldır 3 yeğenine annelik ve koruyucu ailelik yaptığını söyledi.

Artvin Gençlik Merkezi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu etkinliğin ardından doğa yürüyüşü ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

- Trabzon

Trabzon'da da etkinlikler çerçevesinde "Farkındalık Korteji" düzenlendi.

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde organize edilen yürüyüşe, İl Müdürü Nurhüda Seha Sağlam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Kortej, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı müzikler eşliğinde programın yapılacağı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Vali İsmail Ustaoğlu, Koruyucu Aile Günü Şenliği'nde koruyucu aile olmanın önemini vurgulayarak, "Bugün burada aramızda olan ailelerimiz sadece kendi çocuklarına değil, devletin koruması altında olan çocuklara da yuvalarının kapılarını açmakta, sonsuz bir sevgi ile onların bakımını üstlenmektedir." dedi.

Ustaoğlu, özellikle 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Gönül Elçileri'nin desteğiyle koruyucu aile sayısının arttığına dikkati çekti.

İl Müdürü Sağlam ise Trabzon'da 56 koruyucu ailenin 79 çocuğu sahiplendiğini aktardı.

Yaklaşık 5 yıldır bir çocuğun koruyucu ailesi olan imam Hasan Aydın, yaşadıklarını anlattı. Koruyucu ailelerin yanında kalan çocukların okudukları şiirler ise katılımcıları duygulandırdı.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyelerinin koruyucu ailelere Teşekkür Belgesi de verdikleri program, halk oyunları, balon gösterisi ve müzik dinletisinin ardından tamamlandı.