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Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

16.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, kentte görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Gelin adayı Ezginur Balci'nin Portakallık Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Çeber, Balci'yi ailesinden İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e istedi.

Balci ailesi büyüklerinin uygun görüş belirtmesi üzerine Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

Vali Çeber, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Bu iki güzel ailenin, iki güzel evladı, güzel bir yola çıkacaklar. Mutluluklar diliyorum." dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

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