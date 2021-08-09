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Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

09.08.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de sağanağın ardından derenin yükselmesi sonucu çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı dereler taştı bazı derelerin ise debisi yükseldi.

Derelerin taşması sonucu Salarha yolunda biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle bazı köy yoları ulaşıma kapandı. Bu yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yapılıyor.

- AFAD ekipleri 4'ü kardeş 6 kişiyi kurtardı

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki Kurtes Deresi'nin taşması sonucu kardeşler Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), çay bahçesinde mahsur kaldı.

Bu kişiler, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile bahçeye kurulan raylı halat sistemiyle, debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.

Mahsur kalanlardan Kenan Kethüda, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Çay topladıkları sırada yağmur başladığını belirten Kethüda, "Geldik derenin yanına baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik. AFAD ekipleri gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı." dedi.

Çocukları kurtulan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı ve dereden geçemediklerini söylediler. Biz de muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum." diye konuştu.

Öte yandan, Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyünde de derenin taşması sonucu Fatma ve Nuran Aycibin, çay bahçesinde mahsur kaldı.

AFAD ve İl Özel İdare ekipleri bu kişileri kurtarmak için çalışma yürürtüyor.

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
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