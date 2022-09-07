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Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

07.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Kemal Çeber: - "Oyun bir çocuğun sağlıklı şekilde gelişimi için en etkili araçlardandır. Bunun için merkez ilçe dahil 12 ilçemizde 90 okulumuzda 20 ayrı oyun formatı ile 300'e yakın oyun uygulaması gerçekleştireceğiz"

RİZE (AA) - Rize Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan, "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesi tanıtıldı.

Vali Kemal Çeber, Kurtuluş İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, en önemli sorunlardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu söyledi.

Projeyi önemsediğini belirten Çeber, "Hemen her ortamda artık çocuklarımızın, ergenlerimizin hatta kendimizin aşırı bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları gibi bağımlılığımız olduğundan bahsediyoruz. Gençlerimizin bir araya geldiklerinde birbirleriyle sohbet etmek yerine telefonlarıyla haşır neşir olduğunu konuşuyoruz." dedi.

Çeber, sadece bilim insanlarının, doktorların değil, herkesin bunun bir problem olduğunu düşündüğünü ve kabul ettiğini vurgulayarak, "Bu dünyadan kaçamayız. Modern dünyanın gerekliliği olarak dijital materyalleri en iyi ve efektif şekilde kullanmalıyız. Ama denge burada çok önemli. O dengenin kaçtığı bireyler, gençler ve ortamlar için dijital obeziteden, dijital diyete girmemiz lazım gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Proje ile dijital dünyadan, gerçek dünyaya dikkatleri çekmeyi amaçladıklarının altını çizen Çeber, şunları kaydetti:

"Bu projeyle, öğrencilerimizin günün çoğu zamanını geçirdiği okulların koridor ve bahçelerinde onları harekete geçirecek ve kültürümüzün geleneksel oyunlarını unutturmayıp, dikkatlerini çekecek oyun alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bilindiği üzere oyun bir çocuğun sağlıklı şekilde gelişimi için en etkili araçlardandır. Bunun için merkez ilçe dahil 12 ilçemizde 90 okulumuzda 20 ayrı oyun formatı ile 300'e yakın oyun uygulaması gerçekleştireceğiz."

Çeber, cevizin iki yanından açılan deliklerden mil geçirilerek ve ucuna ip bağlanarak yapılan "çağatara" adı verilen oyuncağı göstererek, "Benim de üç aydır kullandığım bir oyuncak. Masamda duruyor, mola zamanlarımda akıllı telefon yerine bununla uğraştığım zaman rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanını inceleyen Çeber, çocuklarla bir süre bu alanı boyadı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik Kayapınar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Göksoy, İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behsat Savaş ve öğretmenler katıldı.

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

- Vali Kemal Çeber: - "Oyun bir çocuğun sağlıklı şekilde gelişimi için en etkili araçlardandır. Bunun için merkez ilçe dahil 12 ilçemizde 90 okulumuzda 20 ayrı oyun formatı ile 300'e yakın oyun uygulaması gerçekleştireceğiz"

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı

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