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Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

25.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

RİZE (AA) - Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yağış dolayısıyla merkezde 5, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 14, İkizdere'de 6 ve Pazar ilçesinde 11 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

Rize'de kış

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kar yağışı Rize

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