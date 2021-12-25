Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

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