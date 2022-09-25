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Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

25.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Rize Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirilen şehit için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Hatice Özsoy, törene şehit eşinin üniformasıyla katıldı.

Özsoy'un cenazesi, yarın Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde toprağa verilecek.

Özsoy, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde dün aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

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