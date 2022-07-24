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Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

24.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci ve Rusya üçüncü oldu

RİZE (AA) - Rize'de, "11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılan yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 28 kişi katıldı.

Her ülkeden 4 kişinin temsil ettiği yarışmacılara rafting konusunda eğitim verildi.

Zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, bazı yarışmacılar suya düştü.

Yarışmada Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci ve Rusya üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda ise dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, gazetecilere, bugünkü organizasyon vesilesiyle farklı ülkelerden gelenlerin Ayder Yaylası'nı ve Fırtına Deresi'ni gördüklerini belirterek, "Gittikleri yerlerde buraları anlatacaklar. Bugün sportif turizmin en iyi örneğini yaşadık." diye konuştu.

Yarışmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Özer Özturna da "Parkur zorlu ve su soğuktu ama başardık. Güzel bir yarış oldu. Rakiplerimiz de güzel yarıştı." ifadesini kullandı.

Yarışmaya Kuzey Osetya'dan katılan Milana Temiraeva da festivale katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye ve Rize çok güzel. Burasını çok seviyoruz." dedi.

Rusya'dan katılan Aglaya Mashkova da yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu ve eğlendiğini kaydetti.

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

- Yarışmada Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci ve Rusya üçüncü oldu

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Rize Rusya Türkiye festival

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