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Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

12.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Zilkale köyünde yük taşımak için kullandıkları teleferiğe binen Nuray Özdemir ve Sevda Bilaloğlu, halatın kopması sonucu sarp ve kayalık araziye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

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