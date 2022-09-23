Roger Federer jübile maçı ne zaman, saat kaçta? Federer - Nadal maçı hangi kanalda?

Roger Federer jübile maçın tenis kariyerine son noktayı koyuyor 41 yaşındaki başarılı tenisçi Laver Kupası'nda sın maçına çıkacak. Laver CUP 2022, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak. Peki, Roger Federer jübile maçı ne zaman, saat kaçta? Federer - Nadal maçı hangi kanalda?

ROGER FEDERER JÜBİLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor.

İsviçre'nin yetiştirdiği en başarılı sporcuların başında gelen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda bu akşam 23.00'te son kez hayranlarının karşısına çıkmış olacak.

Laver Cup 2022 turnuvasının beIN Sports ve Eurosport'te ekrana geleceği biliniyor.

ROGER FEDERER'İN 'JÜBİLE' AÇIKLAMASI Roger Federer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Vücudumun bana mesajı çok açık. 24 yıllık kariyerimde 1.500'den fazla maçta oynadım. Profesyonel kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğini anlamalıyım."