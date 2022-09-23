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Roger Federer jübile maçı ne zaman, saat kaçta? Federer - Nadal maçı hangi kanalda?

23.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roger Federer jübile maçına çıkıyor. 41 yaşındaki tenisçi Laver Kupası'nda çiftler kategorisinde maça çıkacak. İsviçreli yıldız tenisçi izindeki sakatlığın etkilerinin sürdüğünü bu sebeple tekler kategorisinde maça çıkamayacağını belirtmişti. 20 Grand Slam şampiyonluğuyla dünya genelindeki en iyi 3 tenisçiden biri olarak kabul edilen İsviçreli tenisçinin son kez tenis kortuna çıkacağı tarih merak edildi. Peki, Roger Federer jübile maçı ne zaman, saat kaçta? Federer - Nadal maçı hangi kanalda?

Roger Federer jübile maçın tenis kariyerine son noktayı koyuyor 41 yaşındaki başarılı tenisçi Laver Kupası'nda sın maçına çıkacak. Laver CUP 2022, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak. Peki, Roger Federer jübile maçı ne zaman, saat kaçta? Federer - Nadal maçı hangi kanalda?

ROGER FEDERER JÜBİLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor.
İsviçre'nin yetiştirdiği en başarılı sporcuların başında gelen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda bu akşam 23.00'te son kez hayranlarının karşısına çıkmış olacak.
Laver Cup 2022 turnuvasının beIN Sports ve Eurosport'te ekrana geleceği biliniyor.

ROGER FEDERER'İN 'JÜBİLE' AÇIKLAMASI

ROGER FEDERER'İN 'JÜBİLE' AÇIKLAMASI
Roger Federer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Vücudumun bana mesajı çok açık. 24 yıllık kariyerimde 1.500'den fazla maçta oynadım. Profesyonel kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğini anlamalıyım."
Federer açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tenise de şunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum ve hiçbir zaman bırakmayacağım."
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