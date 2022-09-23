ROGER FEDERER TENİS MAÇI CANLI İZLE! Laver Kupası 2022 Federer-Nadal tenis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Roger Federer tenis kariyerini sonlandırıyor. Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan 41 yaşındaki tenisçi sevenlerini şaşırttı. Peki, Federer-Nadal tenis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor.

İsviçre'nin yetiştirdiği en başarılı sporcuların başında gelen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda bu akşam 23.00'te son kez hayranlarının karşısına çıkmış olacak.