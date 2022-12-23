Roman Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak! Rus milyarder paraya kıyıp işi bitirmek istiyor...

Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve istediği kulübü satın alamamıştı. O günden beri Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edilmişti. Abramoviç'in almak istediği takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.
UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edilmişti. İngiltere hükümeti de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Roman Abramoviç'e çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.
İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edildi.
Abramoviç'in o dönem Süper Lig'de bulunan Göztepe ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat karşılıklı anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu ortaklık suya düşmüştü.
O günden sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Abramoviç, ülkeye hayran kaldı ve ayrılmak istemedi.
İstanbul'da kendine ev bile yaptıran Abramoviç, burada yatırımlarda bulunmak istiyor.