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Roman Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak! Rus milyarder paraya kıyıp işi bitirmek istiyor...

23.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, Süper Lig'den bir takım satın almak istiyor. Chelsea gibi dev bir kulübün sahibi olmak isteyen Rus milyarder, İstanbul takımlarından birini istediği iddia edilmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialardan sonra bu takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve istediği kulübü satın alamamıştı. O günden beri Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edilmişti. Abramoviç'in almak istediği takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

ABRAMOVİÇ'E ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

ABRAMOVİÇ'E ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edilmişti. İngiltere hükümeti de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Roman Abramoviç'e çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

CHELSEA'Yİ SATILIĞA ÇIKARTTI

CHELSEA'Yİ SATILIĞA ÇIKARTTI

İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edildi.

GÖZTEPE'Yİ ALMAK İSTEDİ

GÖZTEPE'Yİ ALMAK İSTEDİ

Abramoviç'in o dönem Süper Lig'de bulunan Göztepe ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat karşılıklı anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu ortaklık suya düşmüştü.

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

O günden sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Abramoviç, ülkeye hayran kaldı ve ayrılmak istemedi.

KENDİNE EV YAPTIRIYOR

KENDİNE EV YAPTIRIYOR

İstanbul'da kendine ev bile yaptıran Abramoviç, burada yatırımlarda bulunmak istiyor.

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