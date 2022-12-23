Roman Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak! Rus milyarder paraya kıyıp işi bitirmek istiyor...

Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve istediği kulübü satın alamamıştı. O günden beri Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edilmişti. Abramoviç'in almak istediği takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.