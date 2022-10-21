Ronaldo, darbe üstüne darbe yiyor! Tarihi ceza yolda...

Ronaldo'nun özrü bile işe yaramadı... Kadro dışı bırakılmasının ardından Instagram hesabından özür mesajı yayınlayan yıldız oyuncuya İngiliz ekibi tarihi bir ceza vermeyi düşünüyor.

RONALDO'YA TARİHİ CEZA

Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'ya bir ceza daha geliyor. İngiliz gazete The Sun'da yer alan haberde, United yönetimi Ronaldo'ya 720 bin Sterlin para cezası vermeye hazırlanıyor. Ayrıca haberde Erik Ten Hag'ın Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasının yanı sıra kulüpten derhal gönderilmesini de talep ettiği vurgulandı.