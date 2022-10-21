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  4. Ronaldo, darbe üstüne darbe yiyor! Tarihi ceza yolda...

Ronaldo, darbe üstüne darbe yiyor! Tarihi ceza yolda...

21.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham maçında oyuna alınmayınca stadyumu terk eden Ronaldo'nun başı dertten kurtulmuyor. Kulüpten yapılan açıklamayla kadro dışı bırakılan ve u21 takımıyla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncuya bir ceza daha geliyor.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Ronaldo'nun özrü bile işe yaramadı... Kadro dışı bırakılmasının ardından Instagram hesabından özür mesajı yayınlayan yıldız oyuncuya İngiliz ekibi tarihi bir ceza vermeyi düşünüyor.

RONALDO'YA TARİHİ CEZA

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Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'ya bir ceza daha geliyor. İngiliz gazete The Sun'da yer alan haberde, United yönetimi Ronaldo'ya 720 bin Sterlin para cezası vermeye hazırlanıyor. Ayrıca haberde Erik Ten Hag'ın Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasının yanı sıra kulüpten derhal gönderilmesini de talep ettiği vurgulandı.

İŞTE O ANLAR...

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