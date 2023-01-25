Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil! İlk maçında kötü performans sergilemesinin nedeni ortaya çıktı...

Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri hiç de iyi başlamadı. Al Ittifaq ile karşı karşıya gelen Al Nassr sahadan 1-0 galip ayrıldı ama Ronaldo'nun performansı tüm taraftarın moralini bozdu.
90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo'nun performansı herkesi şaşırttı. Mutsuz ve isteksiz haliyle milyonların karşısına çıkan Ronaldo, takımının attığı gole de çok fazla sevinmedi. Talisca'nın vuruşuyla maçı 1-0 kazanan Al Nassr'da galibiyet sevinci buruk yaşandı.
Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes'e "Bayern münih ya da Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır" dediği öğrenildi. Mendes'in Ronaldo'ya cevabı ise herkesi şoke etti.
'Sen delisin' diyerek Ronaldo'ya cevap veren Jorge Mendes ile yıldız oyuncunun yolları her an ayrılabilir. Bu yüzden sahada mutsuz olan Ronaldo'nun futbola odaklanamadığı ortaya çıktı.