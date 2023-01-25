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  4. Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil! İlk maçında kötü performans sergilemesinin nedeni ortaya çıktı...

Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil! İlk maçında kötü performans sergilemesinin nedeni ortaya çıktı...

25.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası sonrası sürpriz bir karar alarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıktı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Al Nassr'da golü Anderson Talisca kaydetti. Suudi Arabistan'ın gelmiş geçmiş en fazla reyting alan maçı olarak tarihe geçen bu karşılaşmada Ronaldo'nun kötü performansı gözlerden kaçmadı. Mutsuz ve isteksiz haliyle gündeme damga vuran Ronaldo için yeni iddialar ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri hiç de iyi başlamadı. Al Ittifaq ile karşı karşıya gelen Al Nassr sahadan 1-0 galip ayrıldı ama Ronaldo'nun performansı tüm taraftarın moralini bozdu.

MUTSUZ, İSTEKSİZ VE YORGUN

MUTSUZ, İSTEKSİZ VE YORGUN

90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo'nun performansı herkesi şaşırttı. Mutsuz ve isteksiz haliyle milyonların karşısına çıkan Ronaldo, takımının attığı gole de çok fazla sevinmedi. Talisca'nın vuruşuyla maçı 1-0 kazanan Al Nassr'da galibiyet sevinci buruk yaşandı.

"BAYERN YA DA CHELSEA!"

"BAYERN YA DA CHELSEA!"

Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes'e "Bayern münih ya da Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır" dediği öğrenildi. Mendes'in Ronaldo'ya cevabı ise herkesi şoke etti.

RONALDO'YA ŞOK CEVAP: SEN DELİSİN!

RONALDO'YA ŞOK CEVAP: SEN DELİSİN!

'Sen delisin' diyerek Ronaldo'ya cevap veren Jorge Mendes ile yıldız oyuncunun yolları her an ayrılabilir. Bu yüzden sahada mutsuz olan Ronaldo'nun futbola odaklanamadığı ortaya çıktı.

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