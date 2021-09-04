Ronaldo Manchester United'a dönüşü sonrası Katrina Maria'dan flaş sözler

İngiltere'de yaz transfer döneminin son gününde gelen imza ile yılın en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri resmiyet kazanmıştı. Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi dünya basınının 1 numaralı maddesi haline geldi.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus'a 15 milyon Euro ödeyecek. Bu miktar, transferdeki maddeler gereği 23 milyon Euro'ya çıkabilir.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun yeniden Premier Lig'e dönmesi büyük bir ses getirdi. Manchester United taraftarlığı ile bilinen güzel model Katrina Maria sosyal medya hesabından taraftara söz verdi.

"DAHA ATEŞLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞACAĞIM"

Ünlü model Katrina Marina, "Ronaldo'nun ilk maça çıkışından sonra daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım" açıklamasını yaptı. Bu açıklama ünlü modelin hayranlarını heyecanlandırdı.