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  4. Ronaldo Manchester United'a dönüşü sonrası Katrina Maria'dan flaş sözler

Ronaldo Manchester United'a dönüşü sonrası Katrina Maria'dan flaş sözler

04.09.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en önemli transferleri arasına giren Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesi etkisini göstermeye devam ediyor. Ünlü model Katrina Maria, Ronaldo'nun dönüşünden sonra taraftarlara söz verdi.

İngiltere'de yaz transfer döneminin son gününde gelen imza ile yılın en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri resmiyet kazanmıştı. Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi dünya basınının 1 numaralı maddesi haline geldi.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus'a 15 milyon Euro ödeyecek. Bu miktar, transferdeki maddeler gereği 23 milyon Euro'ya çıkabilir.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun yeniden Premier Lig'e dönmesi büyük bir ses getirdi. Manchester United taraftarlığı ile bilinen güzel model Katrina Maria sosyal medya hesabından taraftara söz verdi.

"DAHA ATEŞLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞACAĞIM"

Ünlü model Katrina Marina, "Ronaldo'nun ilk maça çıkışından sonra daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım" açıklamasını yaptı. Bu açıklama ünlü modelin hayranlarını heyecanlandırdı.

KATRINA MARIA FOTOĞRAFLARI

Manchester United hayranı olan Katrina Maria, taraftaların büyük sevgisini kazanmış durumda.

HER SENE DESTEKLİYOR

HER SENE DESTEKLİYOR
Takımın başarılı veya başarısız olması onun için bir sorun teşkil etmiyor. Katrina Maria, her sene takımı destekliyor.

POZLARIYLA GÜNDEMDE

POZLARIYLA GÜNDEMDE
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Katrina Maria, büyük bir fan kitlesine sahip.

CESUR PAYLAŞIMLAR

CESUR PAYLAŞIMLAR
Cesur paylaşımlarıyla tanınan Katrina Maria, sadece İngiltere'de değil, tüm Dünya'da tanınan bir kişiliğe sahip

TÜRK HAYRANLARI DA VAR

TÜRK HAYRANLARI DA VAR
Türkiye'den de hayranları bulunan Katrina Maria, paylaşımlarıyla göz dolduruyor.
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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