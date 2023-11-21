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  4. Ronaldo'nun Bruno Fernandes'e tepkisi kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Ronaldo'nun Bruno Fernandes'e tepkisi kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

21.11.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Portekiz'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ikinci yarısının başlaması öncesi yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun Bruno Fernandes'in arkadaşlarına taktik vermesine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Portekiz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Portekiz'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Portekiz'in gollerini 37'de Bruno Fernandes ile 66'da Ricardo Horta kaydetti. Bu sonucun ardından Portekiz, elemelerde 10'da 10 yaptı ve Almanya biletini kaptı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.

FERNANDES'E TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

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İlk yarısı 1-0 Portekiz üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede, sahaya çıkmak üzere tünele gelen Portekiz'de Bruno Fernandes'in takım arkadaşlarına direktif verirken Cristiano Ronaldo’nun tavrı dikkat çekti.

Fernandes'i pek de ciddiye almadığı gözlenen yıldız oyuncu Bernardo Silva ile göz göze gelerek gülümsemesi sosyal medyada çokça konuşuldu.

İŞTE O ANLAR...


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Portekiz Bruno Fernandes son dakika ronaldo Avrupa 10 iyet
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