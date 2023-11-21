Ronaldo'nun Bruno Fernandes'e tepkisi kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Portekiz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Portekiz'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Portekiz'in gollerini 37'de Bruno Fernandes ile 66'da Ricardo Horta kaydetti. Bu sonucun ardından Portekiz, elemelerde 10'da 10 yaptı ve Almanya biletini kaptı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.

FERNANDES'E TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

İlk yarısı 1-0 Portekiz üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede, sahaya çıkmak üzere tünele gelen Portekiz'de Bruno Fernandes'in takım arkadaşlarına direktif verirken Cristiano Ronaldo’nun tavrı dikkat çekti.

Fernandes'i pek de ciddiye almadığı gözlenen yıldız oyuncu Bernardo Silva ile göz göze gelerek gülümsemesi sosyal medyada çokça konuşuldu.

İŞTE O ANLAR...

????Cristiano Ronaldo’nun Bruno Fernandes’in kaptan gibi konuşmasına tepkisi. pic.twitter.com/PXSzqDhuF6 — Mynet Spor (@mynetspor) November 21, 2023



