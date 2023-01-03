Ronaldo'nun imza töreninde yaşanan olay dünya basınında gündeme oturdu! Bağıran kişiden korkan Ronaldo'nun yüz ifadesi paylaşım rekorları kırıyor...

Manchester United ayrılığının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a resmi imzayı attı. İmza töreninde ilginç bir an yaşayan Ronaldo'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

GOL SEVİNCİNİ TAKLİT ETTİLER

Ronaldo'nun basın toplantısında röportaj verdiği sırada bağıran bir kişi yıldız oyuncuyu kısa süreliğine korkuttu. O anlarda bozuntuya vermeyen Ronaldo gülümsemesine rağmen tedirginliğini gizleyemedi. Portekizli yıldızın gol sevinci sırasındaki yaptığı ''SİİİUUU'' sesini taklit eden basın mensubu dünya basınında da kendine yer buldu.

"AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ"

Cristiano Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Kazanacak bir şey kalmadı. Avrupa'da işim bitti. Ben eşsiz, benzersiz bir futbolcuyum. Avrupa'daki tüm rekorları kırdım, şimdi Suudi Arabistan'da da kıracağım. Ben böyle biriyim. Benim için rekorlar kırmak normal bir durum!" ifadelerini kullandı.

"GURURLUYUM, MUTLUYUM"

Portekizli yıldız, "Al Nassr'a gelme kararı verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Al Nassr'da olduğum için mutluyum. Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim." dedi.

"ÇOK TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

Ronaldo, "Birçok transfer teklifi aldım. Avrupa'dan, Brezilya'dan, Avustralya'dan, ABD'den, Portekiz'den birçok kulüp beni istedi ama ben Al Nassr'a söz verdim." açıklamasını yaptı.