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  4. Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

11.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun paylaştığı son fotoğraf ortalığı yıktı geçti. Transfer döneminde Türkiye'ye geleceği hakkında transfer iddiaları atılan Ronaldo'nun Manchester United'da kalmasının ardından mutsuz olduğu biliniyordu. Psikolojik destek aldığını açıklayan Ronaldo, hayranlarını öfkelendirdi. Psikolojik destek almasının sebebinin Manchester United'ın yıldız oyuncuyu bırakmak istememesi olduğu öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo'nun transfer olamaması hayatını değiştirdi. Psikolojik destek aldığını açıklayan Ronaldo, doktoruyla birlikte fotoğraf paylaştı. Türkiye'ye gelecek iddiasının konuşulmasının ardından paylaşılan bu fotoğraf, tüm dedikoduların önünü kesti.

TARAFTARLAR ÇOK ÖFKELİ

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Ronaldo'nun destek almasına üzülen Ronaldo hayranları, bunun sebebinin Manchester United yönetimi olduğuna inanıyor. Takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Ronaldo'nun İngiltere'de mutsuz olduğu biliniyor. Sözleşmesinin son senesindeki yıldız oyuncu, sezon biter bitmez İngiliz devinden ayrılıp kariyerinde yeni maceralar arayacak.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United transfer dönemi fk
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