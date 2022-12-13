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  4. Ronaldo'nun yeni adresi artık belli! 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı atıyor! Tüm dünyayı ters köşe yapan takım...

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli! 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı atıyor! Tüm dünyayı ters köşe yapan takım...

13.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalar nedeniyle adeta Manchester United'dan kovulan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Adı Al-Nassr ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresi herkesi ters köşe yaptı. Eski takımı Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanan Portekizli oyuncu hala üst düzeyde olduğunu kanıtlamak üzere...

Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Al Nassr ve Napoli ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. İspanyol basınında yer alan habere göre ise Ronaldo'nun imzası artık an meselesi...

BENZEMA SAKATLANINCA RONALDO HAMLESİ

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Dünya Kupası kampında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Benzema yerine bir forvet arayışına giren Real Madrid, bonservisi bulunmayan eski oyuncusu Ronaldo'yu gündemine aldı.

RONALDO TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile masaya oturan İspanyol devi, yıldız oyuncuya 1 yılı opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Ronaldo cephesi bu teklifi hemen kabul etti. 9 yıl Real Madrid forması giyen Portekizli oyuncu, 438 maçta 450 gol ve 131 asist kaydederek İspanyol devinin efsaneleri arasına girmişti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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Cristiano Ronaldo real madrid manchester portekizli

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