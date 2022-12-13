Ronaldo'nun yeni adresi artık belli! 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı atıyor! Tüm dünyayı ters köşe yapan takım...

Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Al Nassr ve Napoli ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. İspanyol basınında yer alan habere göre ise Ronaldo'nun imzası artık an meselesi...
Dünya Kupası kampında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Benzema yerine bir forvet arayışına giren Real Madrid, bonservisi bulunmayan eski oyuncusu Ronaldo'yu gündemine aldı.
Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile masaya oturan İspanyol devi, yıldız oyuncuya 1 yılı opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Ronaldo cephesi bu teklifi hemen kabul etti. 9 yıl Real Madrid forması giyen Portekizli oyuncu, 438 maçta 450 gol ve 131 asist kaydederek İspanyol devinin efsaneleri arasına girmişti.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."