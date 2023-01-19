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  4. Ronaldo ve Messi belki de son kez karşı karşıya geldi! 5 yıl sonra bir ilk yaşandı... PSG-Al Nassr/Al Hilal Karması maçında kazanan 5-4'lük skorla PSG oldu

Ronaldo ve Messi belki de son kez karşı karşıya geldi! 5 yıl sonra bir ilk yaşandı... PSG-Al Nassr/Al Hilal Karması maçında kazanan 5-4'lük skorla PSG oldu

19.01.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2020'den bu yana ilk kez karşı karşıya geldi. Riyad'da düzenlenen hazırlık mücadelesinde dünyanın en pahalı maç bileti satılırken, milyonların takip ettiği dev karşılaşmada kazanan 5-4'lük skorla Messi'li PSG oldu. İşte detaylar...

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun belki de son kez karşı karşıya geldiği, Riyad Sezon Kupası turnuvasında, yıldızlar topluluğu PSG ile Al-Nassr/Al Hilal takımlarının karması kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Messi'li PSG 39. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadeleden 5-4'lük galibiyetle ayrılırken, Messi 1, Ronaldo ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Marquinhos, Ramos, Jang Hyun-Soo, Mbappe, Ekitike ve Talisca'dan geldi.

DÜNYANIN EN PAHALI MAÇ BİLETİ

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zengin bir iş insanı, süper yıldızların sahada yeniden sahada görmek için inanılmaz bir bedel ödedi. Tam 2.2 milyon Sterlin'e maçın biletini satın aldı. Biletin başlangıç fiyatı 220.000 Sterlin'di, ancak Müşerref bin Ahmed Al-Ghamdi tarafından 2.2 milyon Sterlin gibi bir ücret ödendi. Bu miktar bir futbol maçı bileti için ödenen en yüksek ücret oldu.

5 YIL SONRA İLK KEZ!

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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son olarak aynı maçta gol attıklarında takvimler 6 Mayıs 2018'i gösteriyordu. Barcelona'nın sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Cristiano Ronaldo, 14. dakiakda golünü atarken Lionel Messi, 52. dakikada kendisine cevap vermişti.

AYNI ANDA KENARA ALINDILAR!

KKKKKKKKKK

İki yıldız isim için ayrı bir öneme sahip mücadelede dakikalar 62'yi gösterirken, Messi ve Ronaldo kenara alındı. Messi mücadeleyi tek golle tamamlarken, Ronaldo takımına 2 gol katkısında bulundu.

TRİBÜNLERDE AĞLAYANLAR...

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İkilinin saha kenarına geldiği anlarda tribünde bulunan bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamadı.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

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Lionel Messi ve Cristiano RonaldoAralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaştı. Messi, son olarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. Cristiano Ronaldo ise 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmayı başardı.

İLK 11'LER:

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappe

Al Nassr/Al Hilal: Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Muhammed Kanno, Matheus, Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo

TARİHİ MAÇTAN KARELER

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