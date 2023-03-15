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  4. Ronaldo yine çıldırdı, geçen hafta şişeleri tekmelemişti bu hafta da sinirlerine hakim olamadı! Önce hakeme sonra hocasına...

Ronaldo yine çıldırdı, geçen hafta şişeleri tekmelemişti bu hafta da sinirlerine hakim olamadı! Önce hakeme sonra hocasına...

15.03.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Ronaldo son haftalarda gol atamazken gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 1-0 yenildikleri Al Ittihad maçının sonunda şişeleri tekmeleyen Ronaldo, bu hafta ise karşılaşmanın hakemi ve kendi hocasına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, son haftalardaki gergin tavırlarıyla dikkat çekerken, Kral Kupası çeyrek finalinde ABHA ile karşı karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun ekibinin rakibini 3-1 yenerek bir üst tura yükseldiği mücadelede,

Suudi Arabistan'da Kral Kupası heyecanı yaşandı. Kral Kupası çeyrek finalinde Al Nassr ile ABHA karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibini 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 87 dakika sahada kalan Ronaldo gol atamazken ilk yarının son bölümünde hakeme oldukça sinirlendi. Al Nassr, Ronaldo ile kontratağa çıkarken hakem oyunu durdurdu. Hakeme sinirlenen Ronaldo, önce hakeme doğru tepki gösterdi ardından topu havaya doğru tekmeledi. Hakem Portekizliye sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ALINDI HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ 

OYUNDAN ALINDI HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ 

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takım kaptanı olarak maça ilk 11'de başladı. İleri uçta görev yapan Ronaldo, 87. dakikada oyundan çıktı. Ronaldo'nun yerine ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca girdi. Oyundan çıkan Ronaldo hocasına tepki gösterdi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞİŞELERİ TEKMELEMİŞTİ 

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞİŞELERİ TEKMELEMİŞTİ 

Al Ittihad'a 1-0 mağlup olan Ronaldo, maçın bitiş düdüğü ile birlikte kızgın şekilde söylenmişti. Ronaldo’yu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı ancak soyunma odasına giden tünel yaklaştığında, saha kenarındaki su şişelerini tekmeyelen Ronaldo’nun görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

SON 3 MAÇTIR SUSKUN

SON 3 MAÇTIR SUSKUN

Portekizli futbolcu, Al-Nassr formasıyla çıktığı son 3 maçta gol katkısı yapamadı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Şubat ayının en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo seçildi. Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız, çıktığı 5 lig maçında 8 kez ağları sarsarken, 2 asist üretti.

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