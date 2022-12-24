Röportajı yapan muhabir açıkladı! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

"O SÖZLER EN SAKİNİYDİ"

Edul verdiği bir röportajda Messi'nin Weghorst'a küfür ettiğini söyledi. Edul, "Penaltı atışları sırasında19 numaralı Hollandalı oyuncu Weghorst, vuruş yapacak Arjantinli oyuncuların hepsini engelledi. Messi buna takılı kaldı. 19 numara gelip tek kelime etmeden gömleğini çekiştirince işte o ana takılıp kaldı. O andan sonra ne yaptığını bilmiyordum. Yayında söylediği gibi değil, o sözler en sakiniydi." dedi.