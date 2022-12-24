Röportajı yapan muhabir açıkladı! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşan Arjantin Hollanda rakibini penaltı vuruşları sonucu kazanan Arjantin olurken, maçın ardından Messi ve Weghorst arasında yaşananlar maça damga vurmuştu.
Maç sonu röportajı veren Lionel Messi o sırada kendisine bakan Wout Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini kullanırken, Messi'nin bu sözleri çokça konuşulmuştu.
Yaşanan bu anların ardından Messi ile o esnada röportajı yapan TyCSports muhabiri Gaston Edul turnuva devam ederken ekranlara yansıyanların Messi’nin söylediklerinin en hafif kısmı olduğunu açıklamış, daha fazla açıklamada bulunmamıştı.
Edul verdiği bir röportajda Messi'nin Weghorst'a küfür ettiğini söyledi. Edul, "Penaltı atışları sırasında19 numaralı Hollandalı oyuncu Weghorst, vuruş yapacak Arjantinli oyuncuların hepsini engelledi. Messi buna takılı kaldı. 19 numara gelip tek kelime etmeden gömleğini çekiştirince işte o ana takılıp kaldı. O andan sonra ne yaptığını bilmiyordum. Yayında söylediği gibi değil, o sözler en sakiniydi." dedi.
Ayrıca Edul, "Onu üç kez uyardım. 'Leo yayına gidiyoruz' deyince gerilmeye başladım çünkü o bir türlü sakinleşmiyordu. O bölümün yayına girip girmediğini bilmiyordum… Yaptığım şey, röportaj bittiğinde o bölgeden çoşkulu şekilde ayrılmadığım… Dahası, Messi’nin ‘o.. çocuğu’ dediği için röportaj alanında endişelenerek ayrıldım." itirafında bulundu.