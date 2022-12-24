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Röportajı yapan muhabir açıkladı! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

24.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Arjantin Hollanda maçının ardından Lionel Messi ile Wout Weghorst arasında yaşanan gerginlik maça damgasını vurmuştu. Yaşanan bu durumun ardından röportajı gerçekleştiren Gaston Edul o anların detaylarını anlatırken, şoke eden bir detay paylaştı.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşan Arjantin Hollanda rakibini penaltı vuruşları sonucu kazanan Arjantin olurken, maçın ardından Messi ve Weghorst arasında yaşananlar maça damga vurmuştu.

Maç sonu röportajı veren Lionel Messi o sırada kendisine bakan Wout Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini kullanırken, Messi'nin bu sözleri çokça konuşulmuştu.

RÖPORTAJI YAPAN MUHABİRDEN İTİRAFLAR 

RÖPORTAJI YAPAN MUHABİRDEN İTİRAFLAR 

Yaşanan bu anların ardından Messi ile o esnada röportajı yapan TyCSports muhabiri Gaston Edul turnuva devam ederken ekranlara yansıyanların Messi’nin söylediklerinin en hafif kısmı olduğunu açıklamış, daha fazla açıklamada bulunmamıştı.

"O SÖZLER EN SAKİNİYDİ" 

"O SÖZLER EN SAKİNİYDİ" 

Edul verdiği bir röportajda Messi'nin Weghorst'a küfür ettiğini söyledi. Edul, "Penaltı atışları sırasında19 numaralı Hollandalı oyuncu Weghorst, vuruş yapacak Arjantinli oyuncuların hepsini engelledi. Messi buna takılı kaldı. 19 numara gelip tek kelime etmeden gömleğini çekiştirince işte o ana takılıp kaldı. O andan sonra ne yaptığını bilmiyordum. Yayında söylediği gibi değil, o sözler en sakiniydi." dedi.

"O... ÇOCUĞU DEDİ" 

"O... ÇOCUĞU DEDİ" 

Ayrıca Edul, "Onu üç kez uyardım. 'Leo yayına gidiyoruz' deyince gerilmeye başladım çünkü o bir türlü sakinleşmiyordu. O bölümün yayına girip girmediğini bilmiyordum… Yaptığım şey, röportaj bittiğinde o bölgeden çoşkulu şekilde ayrılmadığım… Dahası, Messi’nin ‘o.. çocuğu’ dediği için röportaj alanında endişelenerek ayrıldım." itirafında bulundu.

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