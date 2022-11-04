Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına adeta para yağdı! Tam 790 milyon TL kasaya girdi...

Türkiye, Avrupa kupalarında rüya gibi bir yıl geçiriyor! Avrupa kupalarında grup etabının sona ermesiyle birlikte biri UEFA Avrupa Ligi'nde, üçü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden toplamda 4 takımı bulunan Türkiye bu sezona damgasını vurdu. Süper Lig'de de mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un toplam UEFA kazancı 43 milyon euro'yu buldu.
UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi.
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı.
Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı.