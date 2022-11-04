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  4. Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına adeta para yağdı! Tam 790 milyon TL kasaya girdi...

Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına adeta para yağdı! Tam 790 milyon TL kasaya girdi...

04.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa kupalarında grup etaplarının tamamlanmasıyla birlikte yoluna 4 takımla birden devam eden Türkiye'de kulüplerin toplam UEFA kazancı dudak uçuklattı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi grup etabında mücadele eden Trabzonspor en çok parayı kazanan kulüp olurken, bordo - mavilileri Fenerbahçe takip etti. UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider olarak tamamlayan Başakşehir ve Sivasspor da büyük bir gelirin sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa kupalarında rüya gibi bir yıl geçiriyor! Avrupa kupalarında grup etabının sona ermesiyle birlikte biri UEFA Avrupa Ligi'nde, üçü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden toplamda 4 takımı bulunan Türkiye bu sezona damgasını vurdu. Süper Lig'de de mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un toplam UEFA kazancı 43 milyon euro'yu buldu.

TÜRKİYE'YE PARA YAĞDI

EN ÇOK TRABZONSPOR KAZANDI

EN ÇOK TRABZONSPOR KAZANDI

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.

5 MİLYON EURO'LUK TESELLİ

5 MİLYON EURO'LUK TESELLİ

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi.

AVRUPA LİGİ KAZANCI

AVRUPA LİGİ KAZANCI

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı.

TOPLAMI...

TOPLAMI...

Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı.

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