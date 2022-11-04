Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına adeta para yağdı! Tam 790 milyon TL kasaya girdi...

Türkiye, Avrupa kupalarında rüya gibi bir yıl geçiriyor! Avrupa kupalarında grup etabının sona ermesiyle birlikte biri UEFA Avrupa Ligi'nde, üçü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden toplamda 4 takımı bulunan Türkiye bu sezona damgasını vurdu. Süper Lig'de de mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un toplam UEFA kazancı 43 milyon euro'yu buldu.