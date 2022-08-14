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Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

14.08.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıksız bir dünyaya dikkati çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF'ye ait Blue Panda isimli yelkenli de yarışların yapılacağı alana demirledi

İZMİR (AA) - Medicana 2022 Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Slalom Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, Alaçatı'da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Toplam 17 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyona için kayıtlar yapıldı.

Düzenlenen törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı'nın sörf sporuyla öne çıktığına dikkati çekti.

Dünya sörf şampiyonasında beraber olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Oran, şunları kaydetti:

"Evet, heyecanlıyız. 8-9 yıl sonra Alaçatı'mıza Dünya Sörf Şampiyonası geri geldi. Ümit ediyorum ki bundan sonra her sene aynı şekilde dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve Türkiye şampiyonaları Alaçatı'mızda, sörf deyince Türkiye'de akla gelen ilk yerde olmaya devam edecek. Bu şampiyonanın buraya gelmesinde büyük emekleri olan organizatör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ana sponsor ve sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Bizlere inandılar, Alaçatı'daki sörfe inandılar, desteklerinin de devamlı olmasını diliyorum."

Rüzgarın durumuna göre yarın gerçekleştirilecek yarışlar 20 Ağustos Cumartesi günü ödül töreniyle tamamlanacak.

- Plastik atıklarına dikkat çekecek

Öte yandan atıksız bir dünyaya dikkati çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na (WWF) ait "Blue Panda" isimli yelkenli de yarışların yapılacağı alana demirledi.

WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, AA muhabirine, Fransa'dan yola çıkan ve 4 Ağustos'ta Çeşme Limanı'na demirleyen yelkenliyle Akdeniz Havzası'ndaki kirlenmeye yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Karadere, şöyle konuştu:

"Akdeniz'in en büyük sorunlarından bir tanesi plastik atıkları. Bugün dünya denizlerine yılda 20 milyon ton plastik atılıyor maalesef. Bu şekilde atılmaya devam ederse 2050 yılına geldiğimiz zaman dünya denizlerinde maalesef balıktan çok plastik olacak. Bu da sadece denizdeki canlıları değil insan sağlığını da ciddi tehdit ediyor."

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

- Atıksız bir dünyaya dikkati çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF'ye ait Blue Panda isimli yelkenli de yarışların yapılacağı alana demirledi

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, İzmir'de başladı

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Alaçatı rüzgar sörfü

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