YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi:

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi:

19.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adaletin tesis edildiği ve dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen bir Türkiye kurmak bizim hedefimizdir"

İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik açıdan kalkınan, adaletin tesis edildiği, yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Saadet Partisi Konak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde "büyük bir patlama yapacaklarını", Türkiye'nin büyük bir partisi olduklarını herkese göstereceklerini kaydetti.

Seçimlere gidilirken teşkilatların güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Bizim gibi düşünsün düşünmesin her insana dokunmaya ihtiyacımız var. Fikirlerimizi, projelerimizi anlatmaya, onların gönlünü almaya, sandıkta da bize oy vermeye ikna etmemiz lazım. Zor bir çalışma ama başarıya ulaştığında da herkesin bahtiyar olacağı bir ülke inşa ettiğimizde mükafatı da büyük olacaktır." diye konuştu.

Hükümetin 10 yıl öncesiyle çelişir durumda olduğunu savunan Karamollaoğlu, bir ülkenin yaşanabilir hale getirilmesi için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz çok açık bir şekilde yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. İster bizimle aynı duyguları, idealleri paylaşsın isterse muhalif olsun, herkesin mesut ve bahtiyar olduğu, bütün ihtiyaçlarının giderildiği, adaletin tesis edildiği ve dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen bir Türkiye kurmak bizim hedefimizdir.

Oyunları bertaraf edebilmemiz, bu ülkede yaşayanların insanca yaşayabilmelerini sağlayabilmemiz ekonomik yönden kalkınmamıza, güçlenmemize bağlıdır. Her insanın bir işi olacak. Her insan çalıştığı zaman bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar bir gelire sahip olacak. Ekonomiyi rayına oturtmak istiyorsanız kaynağa ihtiyacınız var. Kendi evinize bakın. Geliriniz giderinizi karşılamıyorsa israfı kesmelisiniz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayan her harcama israftır."

Tek adaylı gerçekleşen kongre sonucunda mevcut Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım'a yeniden görev verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi:

- "Adaletin tesis edildiği ve dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen bir Türkiye kurmak bizim hedefimizdir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aliağa Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Seçkin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.