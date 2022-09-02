Saatler önce paylaştı! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım "Veda mesajı mı?"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan ancak, burada beklentilerin altında kalan süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre; Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, vatandaşı Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde ikna etmeyi başarmış ve Ronaldo'nun yeni adresi Türkiye olacağı iddia edilmişti.

JESUS'TAN AÇIKLAMA!

Hal böyleyken, Kasımpaşa maçı sonrası kendisine Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, Kasımpaşa maçı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"FARKLI HEDEFLERİ VAR..."

Jesus yaptığı açıklamada "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." ifadelerini kullanmıştı.

KAFALARI KARIŞTIRDI!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Portekizli yıldızdan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. İsmi Fenerbahçe ile özellikle son günlerde yüksek sesle anılan Portekizli yıldız, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ronaldo paylaşımında Manchester United formalı bir fotoğrafını paylaşarak 'Destekleriniz için teşekkürler' notunu düşerken, Ronaldo'nun bu paylaşımı kafalara "Takımdan ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...