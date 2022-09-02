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Saatler önce paylaştı! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım "Veda mesajı mı?"

02.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İsmi Fenerbahçe ciddi şekilde anılmaya başlanan Cristiano Ronaldo'da yaşanan gelişmeler Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırmıştı. Jorge Jesus ile yakın ilişkilerinin olduğu bilinen Portekizli yıldızın yeni adresinin Türkiye olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, tecrübeli oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken akıllara 'Manchester United'a veda mı ediyor?' sorusunu getirdi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan ancak, burada beklentilerin altında kalan süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre; Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, vatandaşı Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde ikna etmeyi başarmış ve Ronaldo'nun yeni adresi Türkiye olacağı iddia edilmişti.

JESUS'TAN AÇIKLAMA!

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Hal böyleyken, Kasımpaşa maçı sonrası kendisine Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, Kasımpaşa maçı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"FARKLI HEDEFLERİ VAR..."

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Jesus yaptığı açıklamada "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." ifadelerini kullanmıştı.

KAFALARI KARIŞTIRDI!

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Portekizli yıldızdan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. İsmi Fenerbahçe ile özellikle son günlerde yüksek sesle anılan Portekizli yıldız, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ronaldo paylaşımında Manchester United formalı bir fotoğrafını paylaşarak 'Destekleriniz için teşekkürler' notunu düşerken, Ronaldo'nun bu paylaşımı kafalara "Takımdan ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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