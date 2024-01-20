'Sabahın Sultanı' programının fenomen çifti Havvanur ve Murat'tan Seda Sayan ile ilgili şok iddialar...

Çift, çektiği videoda"Herkes öğrenene kadar devam edeceğiz. Susmamız için teklifler yapıyorlar. Sadece bizim susmamız değil. Haydi sustuk diyelim. Sonraki kişilere ne olacak? Mustafa ile Sümeyye kardeşimize. Hayalleriyle oynadınız, umutlarını yıktınız. Çok bir şey istemediler. Kuru bir nikah istediler. Ama yapmadınız, gönderdiniz. Bazı şeyleri bahane ettiniz. Ama orada ne yapıyorsunuz? Caner ile Anastasia'ya sahte nikah yapıyorsunuz oyuncu oldukları halde" dedi.