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'Sabahın Sultanı' programının fenomen çifti Havvanur ve Murat'tan Seda Sayan ile ilgili şok iddialar...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 16:36 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyor. Sayan, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Programına katılan gençlerin, kendilerini evlendirmediklerine yönelik iddiasının ardından bu kez programın fenomen isimleri Havvanur ve Murat'tan şok eden açıklamalar geldi. Memleketlerine gitmeleri için araba sağlanmadığını söyleyen çift, kendilerine vadedilenlerin yapılmadığını iddia etti.

Merakla izlenen Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı' programında birçok çift, ailelerinin evlenmelerine razı gelmediği için başvurarak yardım istiyor. Sayan'ın, çiftlerin aileleriyle aralarını bulduğu ve evliliğe razı ettiği konseptte ilerleyen programda birçok iddia ortaya atıldı.

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SEDA SAYAN'LA İLGİLİ İDDİALARI ŞOKE ETTİ

Programın fenomen çifti haline gelen Murat ve Havvanur, evlenmek için Seda Sayan'a başvurmuş, Murat ağlayarak Havvanur'u çağırmıştı. Havvanur programa gelirken, aileler arasındaki sorunlar ve çiftin tartışmaları programa damga vurmuştu.

Çiftin programda sık sık kavga etmesinin yanı sıra, ailelerinin bir türlü ikna olmaması nedeniyle evlilik süreci uzamıştı. Seda Sayan sıklıkla ailelerle konuşmuş, program sürecinde yayına katılan ve bağlanan Havvanur'un ailesi kesinlikle karşı çıkarken, Murat'ın ailesi evliliğe sıcak bakmıştı. Öte yandan Murat'ın eski bir birlikteliğinden bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Çiftin aileleri de programa uzun süre katılarak programın bir parçası haline dönüşmüş, aralarını bulmaya çabalayan baba Kemal de başarısız olmuştu. Havvanur'un bu evliliğe kesinlikle karşı olan babası ise uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek katılmış, neden istemediğine dair sebepleri sıralamıştı. Tüm problemlere karşın çiftin nişanı programda yapılmıştı. Uzun bir sürecin sonunda çift hamilelik haberini vererek evlilik kararını açıklamıştı.

Düğünleri memleketleri Karaman'da yapılsa da ev kiralayamadıkları için programda kalmayı sürdüren çiftin tartışmaları son bulmadı. Bir süredir programda bulunmayan Murat ve Havvanur'dan Seda Sayan'la ilgili şoke eden iddialarda bulundular.

Çift, çektiği videoda"Herkes öğrenene kadar devam edeceğiz. Susmamız için teklifler yapıyorlar. Sadece bizim susmamız değil. Haydi sustuk diyelim. Sonraki kişilere ne olacak? Mustafa ile Sümeyye kardeşimize. Hayalleriyle oynadınız, umutlarını yıktınız. Çok bir şey istemediler. Kuru bir nikah istediler. Ama yapmadınız, gönderdiniz. Bazı şeyleri bahane ettiniz. Ama orada ne yapıyorsunuz? Caner ile Anastasia'ya sahte nikah yapıyorsunuz oyuncu oldukları halde" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan gençler
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