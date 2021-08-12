Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında ve neden öldü?

Başarılı oyuncu Sabina Toziya vefat etti. Sabina Toziya en son, ATV ekranlarında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol almıştı. Üsküp, Kuzey Makedonya doğumlu Toziya EDHO'da "Hayriye" karakterine hayat vermişti. İşte ayrıntılar...