Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında ve neden öldü?

Başarılı oyuncu Sabina Toziya vefat etti. Sabina Toziya en son, ATV ekranlarında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol almıştı. Üsküp, Kuzey Makedonya doğumlu Toziya EDHO'da "Hayriye" karakterine hayat vermişti. İşte ayrıntılar...
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
17 Nisan 1946 Üsküp, Kuzey Makedonya doğumlu Sabina Toziya 75 yaşında hayata veda etti. Makedon dizi ve sinema oyuncusu olan Sabina Toziya'nın asıl adı Sabina Ajrula'dır.
Sabina Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yaptı.
Sabina Türkiye'de ilk kez, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun rolünü oynadı. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandırdı.
2021'de beynindeki tümör sebebiyle kısmi felç geçirdiği için diziden ayrıldı.
Toziya 10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirdi ve 75 yaşında vefat etti.
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