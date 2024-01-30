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  4. Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Angelino İtalyan devine gitti

Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Angelino İtalyan devine gitti

30.01.2024 19:31 | Son Güncelleme:
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Sacha Boey'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından Galatasaray da bir ayrılık daha yaşandı. İtalyan ekibi Roma, sezonun ilk devresinde Galatasaray forması giyen Angelino’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Angelino, Roma ile geçici sözleşme imzaladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Angelino ile 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferle Leipzig kulübünden kadroya katıldığı duyurulurken, İspanyol sol kanat oyuncusunun Avrupa'da Manchester City, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Leipzig, Hoffenheim ve Galatasaray'da çeşitli deneyimler kazandığı ifade edildi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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"EN UFAK BİR TEREDDÜT BİLE YAŞAMADIM"

"EN UFAK BİR TEREDDÜT BİLE YAŞAMADIM"

Sarı-kırmızılı kulüpte 69 numaralı formayı giyecek olan Angelino, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma kelimesini duyduğumda en ufak bir tereddüt bile yaşamadım. Bugün, arkasında inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonlarla dolu bir takıma sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik Direktör ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve onlara kendimi ispatlamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray da transfer sonrası Angelino'ya teşekkür paylaşımı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılılarla 8'i Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 6'sı da Şampiyonlar Ligi grup aşaması olmak üzere 19 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI OYUNCUSU

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI OYUNCUSU

Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile 32 milyon euro nakit + bonuslar olmak üzere anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar bu transferle birlikte Cenk Tosun'a ait Türkiye'nin en pahalı oyuncusu rekorunu da kırdı.  (İHA)

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