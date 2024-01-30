Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Angelino İtalyan devine gitti

"EN UFAK BİR TEREDDÜT BİLE YAŞAMADIM"

Sarı-kırmızılı kulüpte 69 numaralı formayı giyecek olan Angelino, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma kelimesini duyduğumda en ufak bir tereddüt bile yaşamadım. Bugün, arkasında inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonlarla dolu bir takıma sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik Direktör ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve onlara kendimi ispatlamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.