SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya üzerinden kendisine seslenen bir dönercinin çağrısına kayıtsız kalmadı. Dönercinin 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran eğer bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimize döner ücretsiz' vaadi sonrası Saran bu paylaşıma yorumda bulunurken, bu yorum binlerce beğeni aldı ve gündem oldu. İşte detaylar... (Fenerbahçe haberleri)

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor
Berker İşleyen

İzmirde bir dönerci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslendi. Dönerci videosunda 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran eğer bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimize döner ücretsiz' vaadinde bulundu.

BAŞKAN KAYITSIZ KALMADI

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor 1

Binlerce izlenme ve beğeni alana bu paylaşım beklenenden çok daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

"SÖZÜNÜ TUT"

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor 2

Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” yorumunu yaparak dönercinin çağrısına yanıt verdi. Saran'ın bu yorumu kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları da esnafın vaadini yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı.

Öğrenciler arasında büyük heyecan yaratan olay, esnafın cesur vaadi ve Saran’ın esprili yanıtıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor 3

Canlı Skor

Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor G1
Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor G2
Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor G3
Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor G4
Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor G5
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir döner öğrenci Sadettin Saran son dakika fenerbahçe ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.