Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı! Herkes o olayı konuşuyor

İzmirde bir dönerci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslendi. Dönerci videosunda 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran eğer bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimize döner ücretsiz' vaadinde bulundu.

BAŞKAN KAYITSIZ KALMADI

Binlerce izlenme ve beğeni alana bu paylaşım beklenenden çok daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

"SÖZÜNÜ TUT"

Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” yorumunu yaparak dönercinin çağrısına yanıt verdi. Saran'ın bu yorumu kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları da esnafın vaadini yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı.

Öğrenciler arasında büyük heyecan yaratan olay, esnafın cesur vaadi ve Saran’ın esprili yanıtıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.