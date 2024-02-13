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  4. Safir'in Güneş'i Gizem Karaca İstanbul'u terk etti! Lüks evinin detayları dikkat çekti

Safir'in Güneş'i Gizem Karaca İstanbul'u terk etti! Lüks evinin detayları dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde final yapacağı konuşulan Safir dizisinde hayat verdiği Güneş karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Karaca uzun zamandır doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Ege'ye yerleştiğini duyuran Karaca lüks evinin bahçesinde organik tarım yapıyor.

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı şimdilerde final yapacağı konuşulan Safir dizisinde Güneş karakterine hayat veren Gizem Karaca lüks eviyle gündem oldu.

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ORGANİK TARIM YAPIYOR

Bir süre önce Ege'ye yerleştiğini duyuran Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.
Doğa ile iç içe bir hayat süren Karaca'nın lüks evi ve büyük bahçesi dikkat çekti.
Büyük bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren Karaca, daha önce 'Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum" demişti.
2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini de dile getiren güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" demişti.
Gizem Karaca İzmir'de yaşasa da işleri için sık sık İstanbul'a gelip gidiyor.
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