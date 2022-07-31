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Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

31.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu.

Çavuş Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi binada kurulan müze, ilçeyle özdeşleşen lokum ile safranın geçmişten bugüne üretim aşamalarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmayı amaçlıyor.

Müze işletmecisi Onur Şen, AA muhabirine, Safranbolu'nun evi, safranı ve lokumu ile meşhur olduğunu söyledi.

İlçenin bu 3 özelliğini gelen misafirlere anlatabilmek için müze kurduklarını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Herkesi Safranbolu'nun güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Buraya gelen misafirler lokumun nasıl yapıldığını ve safranın nasıl üretildiğini detaylı olarak hem yetiştirilmesini hem de üretim aşamasını görebiliyorlar. Müzemiz üç katlı bir konak. Müzenin ilk iki katında lokumun tarihini anlatıyoruz ve üretim aşamaları konusunda bilgiler veriyoruz. Müzenin son katında ise safranın dikimi, üretimi, toplanma aşaması ve baharat yapılmasını anlatıyoruz."

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu lokum unesco dünya miras listesi

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