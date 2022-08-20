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Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

20.08.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Derik sağlık bakanı fahrettin koca

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