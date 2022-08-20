Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı

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