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'Sahalardan uzun süre uzak kalacak' denmişti, takımla idmana çıktı! Galatasaray'da Sergio Oliveira sevinci...

19.12.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte sezonun geri kalanı için antrenmanlarına devam eden sarı - kırmızılılarda Sergio Oliveira sakatlanmış ve oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı öne sürülmüştü. Portekizli futbolcu, bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı ve iddiaları boşa çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

GALATASARAY ANTRENMANI

Antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sahalardan uzun süre uzak kalacağı iddia edilen Sergio Oliveira ve sol bek oyuncusu Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün ile Mathias Ross özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını 20 Aralık Salı günü yapacağı idmanla sürdürecek.

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