'Sahalardan uzun süre uzak kalacak' denmişti, takımla idmana çıktı! Galatasaray'da Sergio Oliveira sevinci...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sahalardan uzun süre uzak kalacağı iddia edilen Sergio Oliveira ve sol bek oyuncusu Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün ile Mathias Ross özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Galatasaray, hazırlıklarını 20 Aralık Salı günü yapacağı idmanla sürdürecek.