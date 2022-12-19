'Sahalardan uzun süre uzak kalacak' denmişti, takımla idmana çıktı! Galatasaray'da Sergio Oliveira sevinci...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.