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  4. Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu!

Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalara kazındı. İddialı ve cesur tarzıyla da zaman zaman gündeme gelen Altınbilek NOW gecesine katıldı. Tarzıyla geceye damga vuran oyuncuya yorum yağdı.

Şahane Hayatım dizisinde Şebnem karakterini oynayan Hilal Altınbilek'e geçtiğimiz günlerde sette doğum günü kutlaması gerçekleştirilmişti.

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TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalara kazınan Hilal Altınbilek paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Altınbilek'in son olarak NOW gecesinden pozları sosyal medyada paylaşıldı.

Altınbilek, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle adeta geceye damga vurdu. Uzun siyah bir elbise tercih eden oyuncunun tarzına adeta yorum yağdı.

"Siyah elbise çok yakışmış", "Tarzını çok beğendim", "Bence elbise çok yakışmış", "Şık ve sade" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu ayrıca gecede güzellik sırrını da açıkladı. Altınbilek, "Güzelliğimin sırrı genetik" dedi.

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