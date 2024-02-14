Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu!

Şahane Hayatım dizisinde Şebnem karakterini oynayan Hilal Altınbilek'e geçtiğimiz günlerde sette doğum günü kutlaması gerçekleştirilmişti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalara kazınan Hilal Altınbilek paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Altınbilek'in son olarak NOW gecesinden pozları sosyal medyada paylaşıldı.
Altınbilek, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle adeta geceye damga vurdu. Uzun siyah bir elbise tercih eden oyuncunun tarzına adeta yorum yağdı.
"Siyah elbise çok yakışmış", "Tarzını çok beğendim", "Bence elbise çok yakışmış", "Şık ve sade" gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncu ayrıca gecede güzellik sırrını da açıkladı. Altınbilek, "Güzelliğimin sırrı genetik" dedi.