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Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

12.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel, ölümünün 23'üncü yılında Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisinin (UKKSA) katkılarıyla "Can Yücel'e Bin Selam" anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe UKKSA Başkanı Nevzat Metin, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk, şairler Namık Kuyumcu ile Tuğrul Keskin, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Can Yücel'in sevenleri katıldı.

Özyalçıner, burada yaptığı konuşmada, Can Yücel'i ölümünün 23'üncü yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından şiirler okundu.

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

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