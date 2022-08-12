Özyalçıner, burada yaptığı konuşmada, Can Yücel'i ölümünün 23'üncü yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Etkinliğe UKKSA Başkanı Nevzat Metin, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk, şairler Namık Kuyumcu ile Tuğrul Keskin, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Can Yücel'in sevenleri katıldı.

Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı

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