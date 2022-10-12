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Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

12.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemlerine devam ediyor.

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına "çelikten bir şehir" kurduğu belirtildi.

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını, mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor. Ekipmanın kurulmasının tamamlanması sonrasında deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor."

Kara işleme tesisleriyle ilgili olarak da hazırlıkların son sürat devam ettiği belirtilen açıklamada, "İki adımın tamamlanması sonrasında da üçüncü adım bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek. İki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin, Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek, bölge ekonomisini canlandırma ve kalkındırma yönünde önemli rol oynayacağı vurgulanan açıklamada, projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

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