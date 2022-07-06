YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

06.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkisinde dün arkadaşlarıyla suya giren Suriye uyruklu Muhammed el-Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

Bölgede su üstü ve altında yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
afad

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:28
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.