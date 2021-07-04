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Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

04.07.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yağışlı hava nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Sakarya'da kent merkezi ile ilçelerde dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle şehrin normal zamanda en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmen yoğunluk görülüyor.

Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde ise sessizlik hakim oldu.

Kentin turizm bölgelerinden Karasu sahili de yağmur nedeniyle kısıtlamasız ilk pazar gününü sakin geçiriyor. Sapanca Gölü kenarında ise turistler hafta sonunun tadını çıkardı.

- Kocaeli

Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle Kovid-19 öncesi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Sekapark'ta sakinlik yaşandığı görüldü.

Kentin turizm bölgelerinden Kandıra ilçesi Kerpe sahili, havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısıtlamasız ilk pazar gününü sakin geçirdi.

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor

Sakarya ve Kocaeli "kısıtlamasız" pazar gününü yağış nedeniyle sakin geçiriyor
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