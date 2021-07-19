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Sakarya ve Kocaeli'de hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

19.07.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli'de hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık alışverişini bayrama bırakmak istemeyen vatandaşlar, Sakarya'daki Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını getiren besiciler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.

Besici Selami Turan, AA muhabirine, pazarda hareketliliğin bulunduğunu, hayvanların alıcısını beklediğini belirterek, "Pandemiden dolayı insanlar biraz daha ahırları tercih ediyorlar. Pazara gelen talep az. Hayvanlar, olduğu gibi elimizde duruyor." dedi.

Müşteri Murat Çubuk da piyasa pahalılığından dolayı kurban almanın zorluğuna dikkati çekti.

Kurbanlığını zor aldığını ifade eden Çubuk, "Yarın nasipse keseceğiz, herkesin bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de de genellikle Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık alımlarını son güne bırakan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen pazarlardaki çadırlarda bütçelerine uygun hayvanları almaya çalışıyor.

Derince ilçesindeki pazarda bazı besiciler hayvanların tamamını satarken, ellerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kalanlar da müşterilerle fiyatta anlaşmaya çalışıyor.

Sakarya ve Kocaeli'de hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya ve Kocaeli'de hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Sakarya'da hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
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