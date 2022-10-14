Sakarya'da 3. Geyve Ayva Festivali başladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Ayva Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçedeki festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşü, fuar açılışı, gençlik merkezi tanıtımı, toplu kitap okuma rekor denemesi ve ayva hasadı etkinlikleri yapıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, protokol üyelerinin stantları gezmesiyle devam etti.

Ayvadan yapılan ürünlerin vatandaşlara dağıtılmasının ardından etkinlikler kapsamında Tarım Fuarı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, birkaç dönemdir devam eden festivalin anlamlı olduğunu söyledi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın her seferinde ilkleri gerçekleştirdiğini, yeni adımlar attığını dile getiren Yavuz, "Tarım en stratejik alanlardan birisi. Hatta bizim sandığımızdan da önemli. Pandemi, salgın süreci bunu biraz daha gösterdi bize. Dolayısıyla Geyve'de tarım dendiğinde bu alanın merkezi, ayvada da önemli bir yer. Bu coşkuyla ortaya çıkan festivalin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Geyve Ayva Festivali'nin ilçede üretilen ürünlerin ülkede ve dünyada tanıtımı için yapıldığını ifade etti.

Ayva denilince Türkiye'de akla Sakarya'nın geldiğini vurgulayan Yüce, "Sakarya'da da ayvanın başkenti deyince akla Geyve ve Pamukova ilçeleri gelir. Bugün dünya ayva yiyorsa Geyvelilerin sayesindedir. Geyveli çiftçimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Geyve Belediye Başkanı Kaya da 2 aydır belediyenin tüm ekibiyle bu festival için hazırlandığını belirterek, "Amacımız ilçemizi ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde tanıtmak, çiftçimizin ürettiği mallara da ciddi bir katma değer sağlamak. Bu felsefeyle yola çıktık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında, yazar Tahir Fatih Andı'nın "Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali" kitabı, Geyve Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla okundu.

Protokol üyeleri, açılışın ardından vatandaşlarla ayva toplama etkinliğine katıldı.

Festival, 16 Ekim'de sona erecek.