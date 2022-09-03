Alınan bilgiye göre, Resuller Mahallesi'nde yaşayan amca Ö.D. ile yeğeni Aziz D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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