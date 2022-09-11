Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergiledi.

Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyonda kurulan alandaki stantları yurt içi ve yurt dışından 35 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, AA muhabirine, fuarın güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Organizasyonun yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri memnun ettiğini dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre fuar alanımızı biraz büyüttük tabii ki firma sayısı da arttı. 200’ün üzerinde stant açıldı. Yelpazemizi genişleterek bu yıl da hizmet vermeye başladık. 60 bin metrekare alanındaki fuarımızı yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti. Genel olarak memnuniyet söz konusu, önümüzdeki yıl eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl fuarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz."