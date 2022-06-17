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Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

17.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Bisiklet yollarındaki yanlış parklanmaları önlemek, bisiklet yollarının güvenliğini sağlamak adına bisikletli zabıta timi kuruyoruz. Bu timde görevli bisikletli zabıtalarımız genelde bisiklet yollarında hizmet verecekler, gerekli önlem ve müdahaleleri gerçekleştirecekler"

Sakarya'da bisikletli zabıta uygulaması hayata geçirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle zabıtalara bisikletleri teslim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı konuşmada, kenti yeniliklerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentin sahip olduğu "Dünya Bisiklet Şehri" unvanı sayesinde dünyada ilk 14 şehir arasına girdiğini belirten Yüce, düzenledikleri organizasyonlarla dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarına ve şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Yüce, Sakarya'da kilometrelerce uzunluğunda bisiklet yollarının olduğunu ve buna her geçen gün yenilerinin eklendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayarak Sapanca'nın etrafını dolaşacak bir bisiklet yolunu Sakarya'ya kazandırmak. Hemşehrilerimizin bisikletle ve bisiklet kullanıcısıyla ünsiyetini artırmak, trafikte bisikletlilerin varlığını hatırlamak, bisiklet yollarının sadece bisikletlilere ait olduğunun farkına varmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bisiklet yollarındaki yanlış parklanmaları önlemek, bisiklet yollarının güvenliğini sağlamak adına bisikletli zabıta timi kuruyoruz. Bu timde görevli bisikletli zabıtalarımız genelde bisiklet yollarında hizmet verecekler, gerekli önlem ve müdahaleleri gerçekleştirecekler. İhtiyaç duyulduğunda da araçların giremediği bulvar ve caddelerde, kaldırımlarda gerekli güvenlik müdahalelerini gerçekleştirecekler."

Belediye bünyesinde kurulan "Bisikletli Zabıta Timi"ne kullanacakları bisikletleri teslim eden Yüce, mesai arkadaşlarına başarı diledi.

Yüce, daha sonra zabıtalarla bisiklete binerek tur attı.

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Zabıta Dairesi Başkanı Kemal Usta, daire başkanları da yer aldı.

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Bisiklet yollarındaki yanlış parklanmaları önlemek, bisiklet yollarının güvenliğini sağlamak adına bisikletli zabıta timi kuruyoruz. Bu timde görevli bisikletli zabıtalarımız genelde bisiklet yollarında hizmet

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Sakarya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

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