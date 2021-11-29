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Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

29.11.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve 10 dekar alana zarar veren örtü yangını söndürüldü.

Taşoluk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, lodos nedeniyle güçlükle kontrol altına alınırken, örtü yangınında, çam ağaçlarının ve fidanların bulunduğu 10 dekar alanda zarar oluştu.

Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taşoluk Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını, lodosa rağmen ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Örtü yangınında 10 dekar alandaki çam ağaçları ile fidanlar zarar gördü." dedi.

İlk belirlemelere göre, yangının doğal nedenlerden çıktığı tahmin edilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

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