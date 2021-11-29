Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taşoluk Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını, lodosa rağmen ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Örtü yangınında 10 dekar alandaki çam ağaçları ile fidanlar zarar gördü." dedi.

Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz