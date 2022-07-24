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Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

24.07.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte müzik dinletileri ile proje tanıtımları yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

AA İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise AA'da staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

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