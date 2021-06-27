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Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

27.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mustafa Ç. yönetimindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi bağlantı yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Mustafa Ç, eşi Neva Ç. ile çocukları yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Neva Ç, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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