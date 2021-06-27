Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mustafa Ç. yönetimindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi bağlantı yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Mustafa Ç, eşi Neva Ç. ile çocukları yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Neva Ç, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı