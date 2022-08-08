Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.

Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

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